PESCARA – Questa notte verso le 4.45 la vigilanza dell’Istituto di Aquila, in servizio presso l’Eurospin in via Campotosto ha notato un soggetto che con calci e pugni mentre rompeva la porta della tavola calda di fronte al supermercato, per effettuare un furto.

La ragazza ha prontamente avvisato la propria centrale operativa e il 113 e all’arrivo delle volanti ha provveduto insieme alla polizia ad effettuare il fermo del soggetto che è stato portato in questura.