PESCARA: VIOLA DIVIETO AVVICINAMENTO ALLA EX CONVIVENTE, ARRESTATO 37ENNE

PESCARA – Nonostante il provvedimento emesso dalla Magistratura, che gli vietava l’avvicinamento alla ex convivente, è stato sorpreso proprio nelle vicinanze dell’abitazione della ex e per questo segnalato alle autorità.

I carabinieri della stazione di Pescara Colli, questa mattina, hanno sottoposto agli arresti domiciliari un trentasettenne perché ritenuto responsabile di violazione al divieto di avvicinamento nei confronti della ex, anche lei 37enne, di origina polacca.

L’uomo, italiano e con precedenti di polizia, al termine delle previste operazioni di rito è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.