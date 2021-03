PESCARA, VIOLA LE PRESCRIZIONI IMPOSTE: AGGRAVAMENTO DI MISURA CAUTELARE PER UN 24ENNE

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti di J.D.P. 24 anni, pescarese residente nel quartiere “rancitelli”, con diversi precedenti alle spalle a dispetto della sua giovane età.

Già indagato per spaccio di sostanze stupefacenti (è accusato di aver venduto, nel periodo giugno-settembre 2020, a più tossicodipendenti, sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana e per tale ragione destinatario dal dicembre scorso della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pescara e dell’obbligo di presentazione alla p.g.), il giovane ha violato in alcune circostanze le prescrizioni che gli imponevano, per l’appunto, di presentarsi quotidianamente in Questura.

Il pm titolare delle indagini, ha richiesto pertanto al Gip l’aggravamento della misura in corso, che veniva quindi sostituita con quella della custodia in carcere, cui gli agenti hanno dato immediata esecuzione.

[mqf-dynamic-pdf]