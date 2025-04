PESCARA: VOLEVA SUICIDARSI DOPO UNA DELUSIONE D’AMORE, SALVATO DAI CARABINIERI

PESCARA – Nella tarda serata di ieri 17 aprile, a Pescara i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, grazie al loro tempestivo intervento, hanno tratto in salvo un 45enne in procinto di gettarsi dal bordo del ponte denominato “Ponte della Libertà” conosciuto come “Ponte Capacchietti” del fiume “Pescara”.

Nello specifico, i militari di rientro da altro servizio hanno visto sul “Ponte della Libertà”, sul bordo della struttura, appoggiato all’esterno del guardrail, un uomo con lo sguardo fisso nel vuoto.

Atteso il grave pericolo in corso per l’uomo, i militari con elevata lucidità e prontezza, si sono avvicinati al 45enne con il quale sono riusciti ad intrattenere un dialogo. Il soggetto ha fatto presente ai Carabinieri di essere depresso a causa di una storia d’amore conclusa prematuramente e di volerla fare finita. Nel mentre quest’ultimo raccontava la natura del suo stato depressivo, i Carabinieri con un gesto repentino, lo hanno tratto in salvo la vittima, riportandolo sulla carreggiata.

Successivamente i Carabinieri hanno chiesto l’intervento sul posto di personale medico che ha praticato all’uomo le prime cure per poi trasportarlo presso l’Ospedale Civile di Pescara allo scopo di svolgere ulteriori approfondimenti.