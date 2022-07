PESCARA: WALTER TOSTO PREMIA NOVE NEO DIPLOMATI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

PESCARA – Nove neo diplomati con specializzazione in saldatura che, appena conclusi gli studi scolastici, sono stati premiati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’azienda Walter Tosto. A renderlo noto è l”Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio-Michetti’ di Pescara, che illustra i numeri con cui si è chiuso l’anno scolastico. Oltre ai ragazzi che hanno subito trovato lavoro, sono quattro gli studenti che hanno superato l’esame della maturità con il massimo dei voti, 100 su 100.

“Sono numeri che ci raccontano il lavoro di selezione del nostro Istituto – afferma il dirigente scolastico Maria Antonella Ascani – ma anche delle tante occasioni di inserimento lavorativo riservate ai nostri ragazzi, e quindi dell’elevata qualità e specializzazione della formazione didattico-professionale”.

Sono nove gli studenti maturi della classe 5 sezione A dell’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica – Curvatura Meccanica che sono stati premiati, con una cerimonia ufficiale all’interno dell’Azienda Walter Tosto, ricevendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di saldatore specializzato all’interno dell’azienda stessa, progetto seguito dal professor Gianluca Ciofani.

“Sono ragazzi – ha detto la dirigente – ai quali l’azienda sta dando un’opportunità enorme, straordinaria, ovvero una possibilità di inserimento stabile nel mondo del lavoro, ad appena 19 anni, in una grande azienda come la Walter Tosto, operando esattamente nel settore per il quale hanno studiato e completato il proprio corso formativo”.

I nove studenti premiati dalla Walter Tosto sono Davide Bongrazio, Daniel Candeloro, Denny Franghi, Andrea Di Rocco, Mohamad Hassaann, Emanuele Insolia, Pierpaolo Marchionne, Marcello Palma e Luca Senatore.