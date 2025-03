PESCARA: ASSESSORE ZAMPARELLI, “IN ESTATE NEGOZI APERTI DI SERA PER RILANCIARE IL COMMERCIO”

PESCARA – Negozi di Pescara aperti anche di sera nei fine settimana estivi: è la proposta lanciata dal Comune per rilanciare il commercio.

“L’assessore Zaira Zamparelli ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria per analizzare insieme le iniziative da attuare per rilanciare il commercio”, esordisce la nota del Comune. “Ha chiesto la disponibilità, per il periodo estivo, a mantenere i negozi aperti anche di sera, nelle giornate di venerdì e sabato, nei mesi di luglio e agosto. Una proposta che nasce dalla considerazione che nei mesi più caldi dell’anno, quando di giorno le spiagge sono affollate, sarebbe opportuno dare la possibilità a tutti di fare shopping anche nelle ore serali, quando la temperatura scende e nel centro commerciale naturale c’è movimento, si genera il passeggio e i ristoranti sono pieni”.

Ancora l’assessore: “Se vogliamo essere davvero una città turistica dobbiamo garantire servizi adeguati e tra i servizi c’è anche l’apertura dei negozi, almeno fino alle 22.30, nel fine settimana, esattamente come accade in altre località”.

Alla riunione erano presenti referenti di Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Upap Claai.

“L’idea è stata accolta positivamente dai rappresentanti dei commercianti che hanno accolto l’invito dell’assessore Zamparelli e che sarà rilanciata anche attraverso altri incontri, sempre su iniziativa del Comune, con coloro che non sono iscritti alle associazioni di categoria e con i rappresentanti delle catene commerciali che hanno un’attività in centro, ma anche con chi può essere interessato a raccogliere questa proposta, condividendone lo spirito”.

“L’idea del Comune, per il momento è limitata alle attività che hanno sede nel centro commerciale naturale, cioè nell’area pedonale, dove nelle ore serali c’è più movimento, ma credo che si possa estendere anche agli esercizi che si trovano in altre strade”, commenta Zamparelli. “Ho registrato interesse e ne sono soddisfatta, perché credo che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per sostenere e rilanciare i negozi di vicinato che soffrono la crisi e la concorrenza dell’online”.