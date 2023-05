PESCARABRUZZO: DELLA TORRE, “NOMINATA NEL CDA NON SU INDICAZIONE DELL’ORDINE COMMERCIALISTI”

PESCARA – “Smentisco che la mia nomina nel cda della Fondazione Pescarabruzzo sia stata indicata arrivata dal Consiglio dell’Ordine di Pescara”.

Lo afferma, in replica ad un recente articolo di Abruzzoweb Francesca Della Torre, tesoriera dell’Ordine dei commercialisti. La fondazione Pescarabruzzo ha riconfermato il professor Nicola Mattoscio, 72 anni, per il prossimo triennio e per il settimo mandato, nominando nel cda Luciano D’Angelo, Paola Nardone, Alessandro Crociata e Francesca Della Torre.

