PESCARABRUZZO: “NUOVI MECCANISMI PER INCARICHI DI VERTICE”, LUNEDI’ PARLA SENATORE D’ALFONSO

PESCARA – Si attende come esplosiva la conferenza stampa convocata dal senatore del Partito democratico ed ex presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, lunedì 17 gennaio, alle ore 11, nella Sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, dedicata a “fatti e circostanze resistenti sulla storia della Fondazione Pescarabruzzo nella città e nel territorio”.

Il senatore che è stato anche sindaco di Pescara e presidente della Provincia, ha lanciato la campagna d’inverno alla conquista di un organismo che ha un patrimonio netto di 206 milioni, e all’attivo 47 milioni per finanziare le più svariate attività sociali, culturali e territoriali. Presieduto dal professor Nicola Mattoscio da 25 anni, come presidente dal 1996 ad oggi e con una parentesi come segretario generale dal 2016 al 2020, e con scadenza nel 2023. Mattoscio è stato audito in in Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario dove a scagliarsi contro il presidente della Fondazione è stato il senatore M5s Elio Lannutti, presidente onorario dell’associazione Adusbef, componente della commissione presieduta da D’Alfonso, e da insistenti voci, da quest’ultimo armato e ispirato.

Con una lettera inviata il 12 gennaio a Mattoscio il senatore aveva chiesto di utilizzare la sala convegni della Fondazione per lo svolgimento della conferenza stampa, convocata “per illustrare il suo patrimonio conoscitivo sulla fondazione” e “per far favorire la conoscenza e la comprensione di tutto quanto avvenuto negli ultimi 25 anni”.

Mattoscio però ha risposto negando l’utilizzo della sala conferenze, motivando il diniego con “un verbale di accertamento del comando dei Vigili del fuoco di Pescara, relativo alla piena agibilità della sala convegni, e dalla necessità di approfondimenti tecnici in corso, finalizzati alla realizzazione degli adeguamenti resi necessari ai sensi della legge”

Nella convocazione comunicata oggi si legge che la conferenza stampa “fa anche seguito all’audizione del Presidente della Fondazione, prof. Nicola Mattoscio, di fronte alla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario”. “Nel corso dell’incontro saranno anche descritte alcune proposte di merito sull’ordinamento della Fondazione, per renderne più automatici e palesi i meccanismi di rinnovo degli incarichi di vertice”.