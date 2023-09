PESCASSEROLI: ANIMALISTI DONANO AL PARCO 200 ALBERI DA FRUTTA PER RIDURRE LE INCURSIONI DEGLI ORSI

PESCASSEROLI – L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA è pronta a donare al Parco Nazionale di Abruzzo e Molise 200 alberi da frutta per aiutare a ridurre le incursioni degli orsi nei centri abitati specialmente nel periodo pre letargo. L’iniziativa resa possibile anche grazie al coinvolgimento di alcuni vivai nazionali ed esteri sarà formalizzata nei giorni prossimi con una lettera al Parco nella quale si presenterà questa proposta completamente a costo zero.

“Sappiamo che alcuni alberi come i meli danno frutti in sette- dieci anni- scrivono gli animalisti di AIDAA- mentre altri in meno tempo, crediamo però che questo sia un’operazione a costo zero che potrebbe essere imitata e realizzata anche da altre associazioni o enti e che comunque prima di essere messa in atto dovrà avere il benestare del parco stesso”.