PESCASSEROLI, D’ANNUNTIIS: “2,6 MILIONI PER SCIOVIA ‘STAZZETTO'”

PESCASSEROLI – Per la riqualificazione ed il completamento del bacino sciistico del comune di Pescasseroli (L’Aquila) ed in particolare per la sostituzione della sciovia “Stazzetto”, la Giunta regionale nella seduta di oggi, ha destinato 2milioni 653mila 778 euro.

Lo rende noto il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiis.

“L’intervento prevede una nuova seggiovia biposto con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità del comprensorio sciistico. L’intervento di sostituzione migliorerà la fruizione del comprensorio sciistico con ricadute positive per il settore turistico locale”, afferma D’Annuntiis.

“Abbiamo raccolto le sollecitazioni del territorio – ha sottolineato D’Annuntiis – e in breve tempo messo a disposizione risorse di bilancio per la realizzazione di questo atteso intervento per la valorizzazione della nostra montagna”.