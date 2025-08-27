PESCASSEROLI: GRANDE FESTA PER COMPLEANNO PARIDE VITALE, OLTRE 100 INVITATI E TANTI VOLTI NOTI

PESCASSEROLI – Grande festa nella sua Pescasseroli, per il compleanno del 48enne Paride Vitale, noto personaggio televisivo italiano, vincitore della nona edizione di Pechino Express, conduttore del programma televisivo Viaggi Pazzeschi in onda su Sky Uno e Tv8, ed anche ideatore di Arteparco, rassegna d’arte contemporanea a cielo aperto, allestita all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che si arricchisce di opere anno dopo anno.

La cena si è tenuta in un campo all’aperto, tra balle di fieno e tavoli di legno con menu in cui non potevano mancare arrosticini di pecora.

Tra i volti noti, tra i circa cento invitati, le conduttrici televisive Geppi Cucciari e Victoria Cabello, assieme alla moglie Rossana Ridolfi c’era Giampaolo Letta, produttore cinematografico italiano e amministratore delegato di Medusa, figlio del giornalista ed ex sottosegretario di Stato, l’avezzanese Gianni Letta, l’imprenditore aquilano Alberto Leonardis, fondatore del gruppo editoriale Sae, il vice president programming di Warner Bros Gesualdo Vercio, le attrici lala Forte e Cristiana Capotondi, la manager di Lvmh Flavia Di Giustino e la food influencer Chiara Macl. E ancora il regista Ivan Cotroneo col compagno Andreas Mercante.

Come racconta il settimanale Panorama, “dopo la cena è cominciata una lunga sfida al karaoke, a cui pochi hanno saputo resistere. Perfino l’amministratore delegato di Medusa Letta, che ha dimostra doti canore intonando un brano di Eros Ramazzotti. A fare i cocktail, sul track di Parco1923, a un certo punto al fianco dello zio di Vitale, ha preso posto Marco Michelet, compagno di Geppi Cucciari, specializzato in gin tonic”.

Paride Vitale sarà protagonista a settembre come conduttore del programma in sei puntate D’amore e d’Abruzzo, titolo tratto dal suo libro omonimo, in onda su Food Network.

Quest’anno in occasione della 52ª edizione del Premio Flaiano, a Paride Vitale è stato conferito il premio speciale Flaiano per la Cultura.