PESCASSEROLI: IL LIBRO SULL’ORSA AMARENA PRESENTATO AI BAMBINI DELLE ELEMENTARI

PESCASSEROLI – L’autore Alessandro Faonio ha presentato il suo libro per bambini “Amarena, la favola dell’orsa marsicana” agli alunni delle scuole elementari di Pescasseroli (L’Aquila). “L’opera ha entusiasmato gli alunni e rafforzato in loro il senso di appartenenza al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”, si legge in una nota di Faonio e del personale dell’Istituto Benedetto Croce.

“La presentazione del libro è stata accolta con grande coinvolgimento dagli studenti, che hanno mostrato una preparazione approfondita e una curiosità viva. L’incontro ha trasformato la lettura in un’esperienza educativa, evidenziando l’importanza della fauna locale e stimolando un rinnovato interesse verso il patrimonio naturale che circonda il paese”.

“Le insegnanti hanno svolto un ruolo fondamentale, rendendo il libro un punto di partenza per una riflessione più ampia sul valore della natura e della conoscenza. Grazie ad Amarena, i bambini non solo hanno letto, ma hanno anche sviluppato consapevolezza e passione per il Parco, che ha un ingresso proprio nel loro paese”, continua la nota. “L’autore, accolto con entusiasmo, ha potuto toccare con mano l’effetto della sua opera: un incentivo a esplorare, scoprire e imparare. L’evento ha dimostrato ancora una volta quanto la scuola, se ben guidata, possa trasformare una semplice lettura in un’opportunità di crescita e di arricchimento per gli studenti”.