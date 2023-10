PESCASSEROLI: INCIDENTE CON LA MOTO, UN 47ENNE RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA A SULMONA

SULMONA – E’ ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sulmona, un 47enne residente in Alto Sangro che, all’altezza di un distributore di benzina sulla strada statale 17, avrebbe perso il controllo della moto a seguito di una brusca frenata fino ad essere trascinato per qualche metro sull’asfalto a causa dell’urto.

L’incidente è avvenuto sul territorio comunale di Pescasseroli. Dai primi accertamenti è emerso che il motociclista non si sarebbe accorto che sulla carreggiata stava circolando una Fiat Panda. Da qui la brusca frenata e la rovinosa caduta. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente