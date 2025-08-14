“PESCASSEROLI LEGGE”: INCONTRI CON IL FILOLOGO ANTONELLI E GLI ALTI PRELATI ZUPPI E PAGLIA

PESCASSEROLI – Dopo la pausa di Ferragosto con Giuseppe Antonelli, Monsignor Paglia e Monsignor Matteo Zuppi si conclude la settima edizione di “Pescasseroli legge” la manifestazione diretta da Dacia Maraini e organizzata da Fiorella Graziani.

Domenica 17 agosto, Giuseppe Antonelli, uno dei massimi filologi italiani, presenta “Il mago delle parole” (2025 Einaudi), un’opera che mette insieme la saggistica e la narrativa per raccontarci della bellezza e del potere della nostra lingua. Giuseppe Antonelli ci rivelerà che la grammatica non è affatto noiosa, polverosa o dogmatica. La grammatica è glamour. Cosa succede se il nuovo insegnante d’italiano è uno strano tipo tutto azzimato che ogni giorno se ne inventa una nuova? Appende cartelli, disegna cartine, improvvisa quiz, apparecchia la cattedra con un servizio da tè. Spiega la grammatica come una partita a scacchi. Modera il giornalista Domenico Ranieri, letture a cura di Andrea Casanova Moroni.

Si chiude il 18 agosto con “L’algoritmo della vita. Etica e Intelligenza Artificiale” (2024 Piemme) di Mons. Vincenzo Paglia. Il saggio affronta la sfida dell’intelligenza artificiale e dello sviluppo tecnologico evidenziandone vantaggi e pericoli senza dimenticare la dimensione etica. Obiettivo del libro è quello di indicare un approccio umano affinché le nuove tecnologie possano avere un impatto positivo sulla vita delle persone. Vincenzo Paglia accompagna il lettore alla scoperta dei passi fatti e di quelli da compiere verso un domani in cui l’intelligenza artificiale, applicata eticamente, possa davvero avere un impatto positivo sulla vita delle persone, fino a contribuire al raggiungimento di una pace universale. L’autore ne discuterà con Dacia Maraini e il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna.

Letture affidate ad Alessandro Scafati, modera Eugenio Murrali. Gli incontri, ad ingresso libero, si terranno all’aperto, a partire dalle ore 18,00, nel suggestivo scenario di Piazza Umberto I con la partecipazione della direttrice artistica Dacia Maraini, in dialogo con gli autori. La rassegna è sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, dalla Toto Holding, dal Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e patrocinata dal Comune di Pescasseroli (L’Aquila) con la direzione organizzativa di Fiorella Graziani.