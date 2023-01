PESCASSEROLI: PAURA IN UN PUB, EX PUGILE ROMANO ACCOLTELLATO DA ALTRO EX PUGILE

PESCASSEROLI – Serata di sangue e paura ieri a Pescasseroli. Un ex pugile 32enne romano L.C. è stato accoltellato in un pub da un altro ex pugile, E.C., 38anni, originario di Sora.

Ad accendere la miccia, ma la dinamica non è del tutto chiara, un apprezzamento di troppo alla compagna di L.C. da parte dell’altro pugile.

Lo riferisce il quotidiano Il Messaggero.

I due pugili hanno cominciato gettando nel caos il locale, a prendersi di calci e pugni, per poi proseguire all’esterno del locale, e a quel punto il 38enne di Sora ha colpito più volte con un coltello a serramanico in ceramica il 32enne romano, arma poi gettata in un vicolo

La vittima è stata subito condotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castel di Sangro, che dopo essere stato medicato da ferite per fortuna non gravi, ha rifiutato il ricovero.