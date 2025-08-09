PESCASSEROLI: UN CHILO DI MARIJUANA IN CASA, ARRESTATO 55ENNE

PESCASSEROLI – Aveva più di un chilo di cannabis nella sua abitazione. Con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, comandati dal capitano Giuseppe Testa, hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di Pescasseroli, M.S.

I militari hanno effettuato un blitz a casa dell’operaio e sono andati a colpo sicuro. Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato panetti di cannabis essiccata, già confezionati per essere smerciati nel mercato locale della droga più alcune bilance per pesare la sostanza stupefacente. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona, Stefano Iafolla, il 55enne è stato quindi dichiarato in stato di arresto.

In attesa dell’udienza di convalida, resterà agli arresti domiciliari.