PESCASSEROLI: VELASCO VITALI PROTAGONISTA DI ARTEPARCO EVENTO CHE PORTA L’ARTE NEL PARCO NAZIONALE

PESCASSEROLI – Arteparco, iniziativa che dal 2018 valorizza un territorio unico come il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise attraverso interventi di arte contemporanea, inaugura nel mese di luglio la sua ottava edizione presentando Stasis, opera di Velasco Vitali (Bellano, 1960), tra i nomi di spicco del panorama artistico contemporaneo italiano. L’artista, ispirato dal contesto delle Foreste Vetuste, riconosciute patrimonio mondiale dall’UNESCO, ha realizzato un’opera che omaggia la fauna del Parco, traendo ispirazione dagli stiliti, asceti dell’antichità che vivevano per lunghi periodi sopra colonne o pilastri, immobili e in preghiera, come forma di elevazione spirituale. In Stasis, il tronco grezzo di una quercia diventa una colonna naturale, sulla cui sommità si erge un lupo appenninico, simbolo della natura e, al tempo stesso, metafora della società moderna, proiettata verso un cammino ancora da compiere.

“Per le Foreste Vetuste del Parco ho immaginato una scultura simbolica, punto di partenza di un percorso in cui ognuno è chiamato a lasciare la propria impronta, a testimonianza del legame con il territorio”, afferma Velasco Vitali. “È un invito a disegnare una ‘geografia della mente’, fatta di connessioni, scambi e consapevolezza della nostra esistenza.” Con la sua ottava edizione, ARTEPARCO rafforza la vocazione del progetto a diventare un vero e proprio museo a cielo aperto, capace di guidare il pubblico alla scoperta di opere celate nel cuore del Parco. Provenendo da Pescasseroli e percorrendo i sentieri C1 e C2, è possibile imbattersi nelle installazioni di artisti dalla cifra stilistica eterogenea che, nel corso degli anni, si sono confrontati con questa ambientazione incontaminata: Marcantonio, Matteo Fato, Alessandro Pavone, Sissi, Valerio Berruti, Accademia di Aracne e megx. “

Ogni anno l’evento ci ricorda quanto la natura possa essere fonte inesauribile di ispirazione per la creatività contemporanea”, afferma Paride Vitale. “Arrivare all’ottava edizione è motivo di grande gioia e gratitudine verso tutti coloro che hanno condiviso, sostenuto e vissuto questo sogno insieme a me.”

Il progetto, ideato dall’imprenditore e comunicatore abruzzese Paride Vitale, nasce dalla virtuosa collaborazione tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Comune di Pescasseroli (AQ) e il brand di profumi PARCO1923. ARTEPARCO è inoltre realizzato grazie al prezioso supporto di partner attenti alla salvaguardia dell’ambiente come BMW Italia, Sky Arte, GORE-TEX, Woolrich Outdoor Foundation e INWIT.

Per l’impegno rivolto alla valorizzazione del territorio dimostrato negli anni, l’iniziativa gode del Patrocinio del Ministero dell’ambiente della sicurezza energetica.