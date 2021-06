INCIDENTE A PESCINA, ASSESSORE COMUNALE VIENE TROVATO POSITIVO A CANNABIS: DENUNCIATO

PESCINA – Si è messo alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, un assessore del comune di Pescina (L’Aquila), A.O., denunciato a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina, per la violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada.

Secondo quanto si legge sul quotidiano online Info Media News, sembrerebbe che siano rimaste coinvolte l’auto dell’assessore e quella di una donna, a cui sarebbero da ricondurre le responsabilità dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Collarmele. Entrambi i condicenti sono stati poi accompagnanti all’ospedale per ulteriori accertamenti e dalle analisi sarebbe emersa l’assunzione, da parte dell’assessore, di cannabis.

L’uomo non ha riportato gravi conseguenze fisiche, mentre la donna, con una prognosi di 15 giorni, non è comunque in gravi condizioni.