PESCINA: BIMBO CADE DA MURETTO MENTRE GIOCA CON AMICI, E’ IN COMA FARMACOLIGICO AL “BAMBINO GESU'”

PESCINA – Il bambino di dieci anni che ieri è caduto da un muro mentre giocava con gli amichetti a Pescina, comune marsicano in provincia dell’Aquila, ferendosi gravemente, è stato trasferito dall’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, dove è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico alla testa, all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” in Vaticano.

Da quanto appreso, il piccolo è in coma farmacologico. Il bimbo è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre giocava nei pressi di piazza Mazzarino.

Tutta la comunità marsicana è in apprensione per il bimbo e per i suoi genitori.