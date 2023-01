PESCINA CAPITALE CULTURA 2025: DEPOSITATA RISOLUZIONE VERRECCHIA (FDI)

PESCINA – “Unica città abruzzese tra le 10 finaliste su scala nazionale, Pescina, luogo natio di Ignazio Silone e del cardinale Giulio Mazzarino, ci riempie di orgoglio ed è motivo di vanto per tutte le aree interne della nostra regione”.

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che questa mattina ha depositato una risoluzione a sostegno delle iniziative che Pescina (L’Aquila) svilupperà relativamente alla sua partecipazione al concorso “Capitale italiana della cultura 2025”.

“Esprimo rammarico per l’esclusione di Sulmona ma sono certo che non mancheranno nuove occasioni per la città ovidiana di far valere il proprio spessore culturale. Ho inteso presentare una risoluzione – spiega – affinché da parte della più alta istituzione regionale ci sia il miglior supporto alle attività che Pescina porrà in essere e con l’obiettivo più generale di promuovere l’identità cittadina puntando al posizionamento del territorio a livello nazionale e internazionale, attraverso il suo notevole bagaglio culturale, valorizzando il patrimonio storico e artistico e garantendone la fruibilità”, conclude Verrecchia.