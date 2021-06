PESCINA, PRESENTAZIONE GRUPPO CONSILIARE E NUOVI INGRESSI: CONFERENZ STAMPA GRUPPO LEGA IN DIRETTA

PESCINA – I nuovi ingressi nel gruppo consiliare Lega Salvini premier Abruzzo a Pescina (L’Aquila), saranno il tema della conferenza stampa in programma per oggi, alle ore 11 e trasmessa in diretta da AbruzzoWeb.

Saranno presenti: il segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo, il vice presidente regionale della Lega Abruzzo Emanuele Imprudente, il consigliere regionale della Lega Abruzzo, Simone Angelosante, il coordinatore provinciale della Lega L’Aquila Tiziano Genovesi, il coordinatore della Lega Marsica Pamela Di Iorio, il coordinatore cittadino di Pescina Marino Cecilia.