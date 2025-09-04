PESCOROCCHIANO: SCOMPARSO 84ENNE CESARE MARCHETTI, RICERCHE ANCHE IN ABRUZZO

PESCOROCCHIANO – Sono in corso da diverse ore le ricerche di Cesare Marchetti, un uomo di 84 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri nella frazione di Santa Lucia, nel comune di Pescorocchiano, in provincia di Rieti, al confine con l’Abruzzo.

L’allarme è stato lanciato dalla moglie, dopo che l’anziano si era allontanato durante una passeggiata all’interno di un castagneto.

Il signor Marchetti, pensionato residente a Terracina (LT), ha smarrito l’orientamento durante il rientro verso la propria autovettura, in una zona particolarmente impervia e isolata. Al momento della scomparsa indossava un pantalone beige, una maglietta nera a mezze maniche, una giacca a vento verde e scarpe da passeggio.

È di corporatura normale, alto circa 1,65 m, con carnagione olivastra e capelli biondi. Le ricerche sono state immediatamente attivate dalla Compagnia Carabinieri di Cittaducale, con il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti e delle squadre del Soccorso Alpino.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Rieti, si stanno svolgendo senza sosta nell’area circostante, in attuazione del piano provinciale per le persone scomparse.

Attive le ricerche anche con un elicottero del 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti, subito alzatosi in volo in mattinata. Chiunque abbia avvistato l’uomo o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare con urgenza il Numero Unico di Emergenza 112.