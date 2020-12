PESTA LA COMPAGNA DAVANTI AI FIGLI, ARRESTATO A PESCARA

PESCARA – È stata pestata di botte dal compagno, con calci, schiaffi, pugni e morsi, davanti ai due figli piccoli ed è finita in ospedale.

Come si legge sul quotidiano Il Messaggero, l’episodio di violenza si è consumato domenica Pescara.

A intervenire dopo la segnalazione di un vicino di casa la polizia, arrivata sul posto mentre l’uomo stava urlava minacce nei confronti della donna, che aveva sul volto e sul collo i segni della violenza che aveva appena subito.

In particolare, la donna sarebbe stata aggredita a seguito di una discussione per motivi futili, come già avvenuto in passato. È tata dimessa dall’ospedale con prognosi di 15 giorni.

Per l’uomo è intanto scattato l’arresto, convalidato dal tribunale nella giornata di ieri.

Download in PDF©