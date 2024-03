PET E TUMORE ALLA PROSTATA: DOMANI AL VIA LA TERAPIA CON IL RADIOFARMACO ALL’OSPEDALE DI TERAMO

TERAMO – Eseguite al Mazzini le prime quattro Pet con radiofarmaco Psma, che ad oggi è la metodica diagnostica più sensibile e specifica per il tumore della prostata. E’ infatti più sensibile da un punto di vista diagnostico e consente di evidenziare anche piccole metastasi che con altre metodiche potrebbero non essere rilevate. La Asl di Teramo, prima in Abruzzo, per ora esegue questo tipo di esame ogni lunedì all’interno della Medicina nucleare: il prossimo 25 ne sono previsti altrettanti.

Domani intanto inizia, per la prima volta all’interno dell’azienda, la terapia con Radio 223-Cl2 che è utile per i pazienti affetti da metastasi ossee del carcinoma prostatico. Consente anche di ridurre la sintomatologia dolorosa e migliorare nettamente la qualità della vita del paziente.

Una ulteriore risposta della Asl di Teramo ai cittadini, finora costretti a rivolgersi ad altre aziende sanitarie. Un tassello che si pone nel quadro della realizzazione di Pdta (percorsi diagnostico-terapeutici) dedicati a varie patologie, soprattutto oncologiche, in cui il paziente viene messo al centro di un sistema che ruota attorno a lui.