PET-TAC CHIETI, MARCOZZI: “DAL CENTRODESTRA SOLO PROMESSE TRADITE”

CHIETI – “Smetteremo di chiedere la Pet-Tac per l’Ospedale di Chieti quando la vedremo installata e funzionante all’interno dell’ospedale. Il macchinario è ancora oggi in affitto, piazzato in un container situato all’esterno del presidio, con tutti i disagi che ne conseguono per persone già fragili che ne hanno bisogno. Nonostante questo, la Giunta Marsilio è riuscita nell’impresa di peggiorare una situazione già gravissima. Siamo passati anche attraverso giorni di interruzione di servizio per il mancato rinnovo del noleggio, tanto da costringere i pazienti abruzzesi oncologici e con malattie neurodegenerative ad andare fuori regione per effettuare esami fondamentali”.

Lo afferma il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi in risposta alla nota degli esponenti della Lega riguardo alla Pet-Tac dell’Ospedale di Chieti.

“Siamo anche venuti a sapere che, adesso, le prestazioni sarebbero state dimezzate, con il macchinario in funzione solamente un giorno a settimana. Le conseguenze sono le infinite liste di attesa, che aumentano giorno dopo giorno. Ricordo agli esponenti della Lega che sono al governo da due anni, e l’unica cosa che sono stati in grado di fare è stata quella di andare avanti, di proroga in proroga, con un affitto che costa circa 500mila euro all’anno alle casse di Regione Abruzzo”, aggiunge.

“L’assessore Verì all’inizio del dicembre scorso, in risposta a una mia interpellanza, aveva promesso un soluzione rapida e l’installazione di un macchinario di proprietà, che consentirebbe di abbattere i tempi di attesa. Eppure sono passati ormai quattro mesi da allora e niente si è ancora mosso. È rimasta inascoltata anche una raccolta di oltre seimila firme di cittadini che aspettano risposte e che, comprensibilmente, manifesteranno il loro disappunto davanti all’inerzia di una Giunta che non sta mantenendo le promesse”, conclude.