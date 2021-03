PET-TAC, FEBBO: eNOI ABBIAMO UN PERCORSO CHIARO MENTRE ALTRI FANNO SOLO PROPAGANDA”

CHIETI, “Sta diventando stucchevole registrare, ormai quotidianamente, le contestazioni del Movimento 5 stelle sulla situazione della Pet – Tac all’ospedale di Chieti. Polemiche insistenti e strumentali con le quali evidentemente, si gioca sulla salute dei cittadini, sui più fragili e sulle loro reali esigenze, allo scopo di guadagnarsi visibilità”.

Così il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo che continua: “Come più volte avevo già messo in evidenza con interventi pubblici e come ha fatto lo stesso direttore generale Schael, si è al lavoro per risolvere la situazione in modo decisivo. Abbiamo scelto e reso pubblico un percorso chiaro da portare avanti consapevoli che i tempi non sono rapidi come è altrettanto evidente che in questo momento le economie sanitarie sono quasi totalmente impiegate per far fronte all’emergenza covid-19. Il direttore generale Schael ha ribadito che verrà realizzata una struttura ex novo, di fianco all’ingresso principale, nella quale collocare oltre alla Pet-Tac due apparecchi di risonanza magnetica, colmando una carenza storica”.

“Nel frattempo è stato sottoscritto un nuovo contratto con la ditta che fornisce il mezzo mobile per garantire continuità agli esami diagnostici durante tutto l’iter da seguire per l’acquisto dell’apparecchio”.

“Mi sembra quindi che Asl e Regione abbiamo le idee chiare su come rispondere alle sacrosante richieste dei cittadini – conclude Febbo – mentre c’è qualcuno che in modo becero, strumentale e assolutamente inopportuno, vista la delicatezza del tema, continua a strumentalizzare la situazione con un unico obiettivo: fare propaganda”.