PET-TC: BLASIOLI, “AGGIUDICATA GARA INDETTA DA ASL CHIETI, ORA SUBITO INSTALLAZIONE E COLLAUDO”

CHIETI – “Buone notizie per quanto concerne la Pet-Tc, il macchinario indispensabile per la diagnosi precoce delle patologie più gravi, di cui l’ospedale ‘Santissima Annunziata’ è ormai sprovvisto dal marzo 2023. Nel corso della conferenza stampa dello scorso giovedì avevamo denunciato l’incomprensibile ritardo nell’acquisizione del nuovo macchinario, malgrado le promesse dei vertici della Giunta regionale di centrodestra. Ebbene, l’Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, a distanza di tre mesi dal termine del lavoro della commissione aggiudicatrice e di oltre un anno dagli annunci, ha aggiudicato la gara nella giornata di ieri”.

Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale Antoni Blasioli, del Pd.

“Siamo felici che il nostro intervento abbia impresso un’accelerazione alla procedura – aggiunge -, ora ci auguriamo che i pazienti affetti da malattie oncologiche e neurodegenerative possano quanto prima tornare a svolgere gli esami diagnostici a pochi chilometri da casa entro le tempistiche previste dal protocollo, senza dover ricorrere ad ospedali di altre province o rivolgersi addirittura fuori Regione”.

“Spiace comunque che in un periodo in cui le spese sanitarie andrebbero valutate con attenzione, la Asl teatina abbia speso soldi per mobilità passiva che potevano essere risparmiati se solo si fosse stati più celeri. Continueremo in ogni caso a vigilare sull’espletamento delle restanti tappe, relative ad installazione e collaudo, che richiederanno circa 4 mesi, affinché la Pet-Tc possa entrare in funzione in tempi brevi”, coonclude Blasioli.