PETTINARI DENUNCIA: “PESCARA ALLAGATA MA AUMENTANO LE INDENNITA’ PER LO STAFF DEL SINDACO”

PESCARA – C”on Delibera di Giunta Comunale di Pescara nr.1059 del 17/12/2024 le indennità ad personam annue di tre persone dello staff del Sindaco vengono rideterminate in aumento ad integrazione di quanto già attribuito con Delibera di Giunta Comunale nr.541 del 6/8/2024″ . Lo dicchiara iò consigliere comunale di opposizione Domenico Pettinari.

“Vale a dire che tre persone dello staff del Sindaco avranno un aumento annuo rispetto alle indennità precedentemente percepite così composto: uno di loro percepirà 15 mila euro l’anno in più e le altre due 2 mila euro ciascuna in più l’anno . Nulla contro i tre dipendenti di staff che percepiranno tali aumentati, alcuni di loro godono anche della mia stima, ma l’opportunità di aumentare il costo del personale di staff e quindi di personale assunto a tempo determinato con decreto sindacale nel mentre in bilancio il Comune ha appena operato dei tagli in alcune voci strategiche merita una attenta riflessione sull’operato politico di questa amministrazione comunale” .

“Fossi stato Sindaco avrei, ad esempio, non tagliato i fondi alla protezione civile e non aumentato le indennità del mio staff. Non avrei tagliato i fondi al servizio idrico integrato, non avrei tagliato i fondi per i sistemi integrati di sicurezza urbana, non avrei tagliato fondi in bilancio per la disabilità come non li avrei tagliati per le case popolari e non avrei lasciato a zero tante voci del bilancio come abbiamo puntualmente denunciato ma non avrei sicuramente, in un periodo storico dove servono tante risorse per il verde , per la mobilità sostenibile, per le opere antiallagamento della città, per il commercio, per la scuola , per la disabilità e per il sociale, messo tra le mie priorità l’approvazione di una delibera di giunta che si preoccupa di aumentare il compenso alle persone del mio staff personale . Ecco, questo non lo avrei davvero fatto. Ma sono scelte e punti di vista . Distinti ed orgogliosamente distanti i nostri dai loro” .