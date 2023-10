PETTORANO SUL GIZIO: MUORE A SOLI 43 ANNI IN PRONTO SOCCORSO LA STIMATA RISTORATRICE CICCOLELLA

SULMONA – Un improvviso malessere, la decisione di recarsi al pronto soccorso, la morte, a soli 43 anni. Pettorano sul Gizio è sconvolta e attonita per la scomparsa di Maria Grazia Ciccolella, nota ristoratrice nella Valle del Sagittario, titolare del ristorante “Il Torchio” assieme al padre e alla sorella. Deceduta nel pomeriggio di ieri nell’ospedale dell’Annunziata di Sulmona.

Da quanto si è appreso la donna si era recata in ospedale per trattare alcune problematiche. Nel pronto soccorso poi si sarebbe sentita male. I sanitari operanti hanno immediatamente attivato il protocollo d’urgenza. Al quel punto sarebbe stata portata nel reparto di radiologia per gli accertamenti diagnostici. Qui i tentativi di rianimazione sono andati avanti per quasi un’ora. Purtroppo senza alcun esito. I funerali della ristoratrice si svolgeranno mercoledì alle 15 nella Chiesa di Pettorano sul Gizio mentre la camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Santilli di via Lear.