PEZZI DI TETTO GIU’ DALL’OSTELLO DI CAMPO IMPERATORE: VERIFICHE DEL COMUNE E ESPOSTO AL PREFETTO

L’AQUILA – Allarme sicurezza a Campo Imperatore dopo che la scorsa settimana sono volati per decine di metri pezzi di tetto dall’ostello, ora chiuso e gestito da privati, dopo una bufera di vento con raffiche a 100 orari. E solo per un caso non si sono verificati incidenti nella stazione sciistica aquilana visto che in zona si trovava molta gente.

Il Comune, infatti, ha avviato accertamenti per verificare se quanto avvenuto sia stata la conseguenza di lavori fatti in modo approssimativo e bisogna fare presto visto che stagione invernale è alle porte e non si può rischiare di mandarla a monte per un problema del genere.

Poi, secondo quanto si è appreso, sono stati presentati due esposti: uno al prefetto e l’altro al questore. In essi si fa riferimento alle preoccupazioni espresse da alcuni turisti dopo aver notato pezzi di tetto penzolanti dall’alto oltre a quelli volati via: in alcuni casi si è trattato di lastre di lamiera di discrete dimensioni. Ma ci si chiede in quelle carte come mai, dopo quanto successo, non si è pensato di isolare subito la zona impedendo il flusso della gente. E ci si chiede se il pericolo persiste o meno.