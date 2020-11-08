PEZZOPANE AL SAN SALVATORE PER “VEDERE SITUAZIONE SOLLECITATA DA MEDICI E PAZIENTI”: LA DIRETTA SU ABRUZZOWEB

L’AQUILA – “Questa mattina alle 12 sarò davanti all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, vado a vedere la situazione sollecitata da medici e pazienti che chiedono aiuto”.
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Lo ha annunciato la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane, che Abruzzoweb seguirà in diretta sulla pagina Facebook e sul sito.