PEZZOPANE AL SAN SALVATORE PER “VEDERE SITUAZIONE SOLLECITATA DA MEDICI E PAZIENTI”: LA DIRETTA SU ABRUZZOWEB

8 Novembre 2020 11:42

L’AQUILA – “Questa mattina alle 12 sarò davanti all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, vado a vedere la situazione sollecitata da medici e pazienti che chiedono aiuto”.

Lo ha annunciato la deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane,  che Abruzzoweb seguirà in diretta sulla pagina Facebook e sul sito.




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