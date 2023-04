PEZZOPANE BATTE ROCCO HUNT: SHARE RECORD PER INTERVISTA SU FINE STORIA D’AMORE CON COCCIA COLAIUTA

L’AQUILA – Stefania Pezzopane batte Rocco Hunt: nella trasmissione Domenica In del 16 aprile, l’intervista con Mara Vernier dell’ex parlamentare e ora consigliera comunale aquilana del Partito democratico, ha registrato il 21,2% di share, con oltre 2,3 milioni di telespettatori, mentre il popolare cantautore salernitano, idolo di tanti giovani, che si era esibito poco prima per presentare il suo nuovo singolo, si è fermato al 18,2% di share, pari a 2 milioni circa di telespettatori.

Mentre nel centrosinistra e nel Pd aquilano ci si interroga sul suo futuro politico – vedi eventuale candidatura alle regionali -, è un dato di fatto che oramai Stefania Pezzopane è un personaggio popolare a livello nazionale. A domenica in, la 63enne esponente dem, in politica sin dalla giovanissima età, ha raccontato, commuovendosi a tratti, la fine della sua storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta, 39enne aquilano che ha avuto in televisione un’esperienza come corteggiatore di Uomini e Donne, e ha partecipato come concorrente al Grande Fratello. Fine della relazione annunciata da entrambi con un post sui social, lo scorso 7 aprile. Una vicenda che si è meritata titoli su tutti i quotidiani nazionali.

“Si, mi sono emozionata – ha poi commentato Pezzopane – . Si parlava di amore, della mia storia con Simone, finita dopo 9 anni, di tutta la cattiveria che abbiamo dovuto sopportare, di come non si sa più amare e non si sopporta l’amore degli altri, di come destabilizza la diversità, del mio impegno politico iniziato sui banchi del liceo e mal sopportato perché senza sistema di potere, della mia famiglia e delle persone che ho perduto sul mio cammino”.

E ancora, “Le immagini di tanti momenti felici, i sorrisi, i baci e gli abbracci con Simone riproposti con garbo sullo schermo davanti a me, ma soprattutto la calma serena di Mara Venier che mi chiedeva le cose guardandomi negli occhi, mi hanno emozionata. Mi stanno scrivendo in tanti e soprattutto in tantissime per raccontarmi che si sono emozionate anche loro, che hanno pianto. Le emozioni sono belle come l’amore, vanno vissute fino in fondo. Si nascondono i ladri, chi uccide, chi spaccia la morte. Non si nasconda più chi ama, chi è felice, chi soffre e si emoziona. Non si celi più chi è basso o troppo alto, chi è troppo magro o al suo contrario. Non ci si nasconde per una lacrima”.