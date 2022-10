PIANA DEL FUCINO: SI SBLOCCA PROGETTO NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, CHIESTI 65 MILIONI DI EURO

L’AQUILA – Si sblocca il progetto per il nuovo impianto di irrigazione nella piana del Fucino, tematica intorno alla quale da mesi divampavano le polemiche sul rischio di perdita del finanziamento di 50 milioni di euro impegnato fin dai tempi della precedente Giunta regionale di centrosinistra: il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura e al Sistema idrico integrato, Emanuele Imprudente, annuncia in una nota che nella giornata di ieri “è stata formalizzata per un importo di 65 milioni di euro la candidatura della Regione Abruzzo al finanziamento dell’impianto irriguo del Fucino nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ‘Acqua bene comune'”.

“Con questo passaggio la Regione Abruzzo conferma per l’ennesima volta – spiega – se ce ne fosse ancora il bisogno dopo le innumerevoli strumentalizzazioni fatte da più parti, che la realizzazione della rete irrigua del Fucino rappresenta un’infrastruttura chiave per l’agricoltura abruzzese e per il territorio sulla quale insisterà”.

Grazie al raccordo con l’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale che, oltre ad aver garantito nel tempo supporto tecnico e pieno appoggio all’opera, ha formalmente inviato l’istanza all’Agenzia della Coesione, “sarà possibile attingere al fondo per investimenti finalizzati all’infrastrutturazione dei servizi idrici ed irrigui per una gestione più efficiente e sostenibile della risorsa acqua”.

“Alle accuse di aver ‘fatto sparire’ – spiega Imprudente – le risorse voglio replicare solo con l’osservazione che tanto la Regione ed il sottoscritto teniamo a quest’opera”. In particolare, per i progetti sono al lavoro i tecnici dell’Agenzia regionale per le attività produttive (Arap), braccio operativo della Regione Abruzzo che deve presentare gli elaborati entro il prossimo 31 dicembre.

“Ovviamente gli incontri e il lavoro di progettazione stanno andando avanti con il massimo raccordo tra gli enti, in primis l’Autorità di Bacino meridionale, che ringrazio nella persona di Vera Corbelli, l’Arap e le strutture regionali coinvolte, che stanno affrontando ogni tipo di criticità, a partire dal complesso procedimento autorizzatorio, concessorio e di valutazione ambientale”.