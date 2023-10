PIANELLA: AGGREDISCE CARABINIERE CHE RIMANE FERITO A UNA GAMBA, ARRESTATO 32ENNE

PESCARA – Ha aggredito un carabiniere, che è rimasto ferito ad una gamba.

Questa mattina i carabinieri della stazione di Pianella (Pescara) hanno arrestato un giovane di 32 anni già noto alle forze dell’ordine.

I militari, recandosi presso l’abitazione del giovane per eseguire una notifica emessa a suo carico da parte dell’Autorità Giudiziaria, sono stati aggrediti dal 32enne che si è scagliato contro di loro ferendo dei due militari, rimasto incastrato con la gamba all’interno del cancello pedonale mentre il soggetto li spingeva vero l’esterno.

Il militare ha riportato lieve lesione ed escoriazione alla gamba destra ed è stato giudicato guaribile in sette giorni. L’arrestato è ora ristretto nella camera di sicurezza in attesa di convalida già fissata per la mattinata di domani, 20 ottobre.