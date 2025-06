PIANELLA: L’ASSESSORE DAVIDE BERARDINUCCI NOMINATO VICESINDACO

PIANELLA – Il Sindaco di Pianella (Pescara) ha formalizzato la nomina del nuovo Vice Sindaco. A ricoprire l’incarico per il prossimo biennio sarà l’Assessore Davide Berardinucci, espressione del centrodestra cittadino, già membro della Giunta comunale.

“La nomina si inserisce in un percorso politico-amministrativo definito all’inizio del mandato e fondato su un patto di leale collaborazione tra le forze della maggioranza. Tale accordo prevedeva, tra le altre cose, l’alternanza nella figura del Vice Sindaco come strumento di equilibrio e valorizzazione delle diverse sensibilità presenti. La decisione si inserisce quindi in un percorso condiviso di equilibrio e corresponsabilità tra le diverse anime, che prevede una rotazione nella figura del Vice Sindaco, al fine di valorizzare competenze, sensibilità e visioni complementari all’interno dell’esecutivo”.

Il Sindaco esprime il proprio ringraziamento all’Assessore Anna Bruna Giansante per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’esercizio della funzione vicaria finora ricoperta, sottolineandone il prezioso contributo nei momenti in cui è stata chiamata a sostituirlo. L’Assessore Giansante continuerà a svolgere il proprio ruolo all’interno della Giunta con immutata stima e rinnovata fiducia, confermandosi figura di riferimento nell’azione amministrativa e sottolineando il valore della sua presenza, oggi come allora, all’interno della squadra di governo.

“Ringrazio di cuore Anna Bruna per il lavoro svolto come mio vicario in questi due anni.” Ha dichiarato il Sindaco Taddeo Manella. “A Davide va l’augurio di un lavoro proficuo, certo che saprà interpretare con senso di responsabilità e spirito di servizio questo importante incarico. L’obiettivo resta uno solo: continuare a lavorare con coerenza, unità e visione per il bene della nostra comunità. I cittadini restano il nostro punto di riferimento, il faro costante di ogni scelta” amministrativa.