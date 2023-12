PIANELLA SI ACCENDE DI MAGIA: TRADIZIONALE ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE PIU’ GRANDE D’ABRUZZO

PIANELLA – Il fascino del Natale si fa strada tra le vie e le piazze di Pianella, regalando a grandi e piccini un’atmosfera magica e coinvolgente.

Il prossimo 8 dicembre, Pianella (Pescara) si prepara ad accendere il suo albero di Natale, evento centrale e imperdibile all’interno del programma delle festività natalizie promosse dal Comune dal titolo “Pianella, un Magico Natale”.

Le celebrazioni avranno inizio nel pomeriggio con l’apertura del Villaggio di Natale alle ore 16. Un incantevole viale Regina Margherita sarà animato da Babbo Natale e i suoi magici aiutanti, con la postazione per la consegna delle tradizionali lettere natalizie. Mentre Minnie e Topolino, vestiti a festa, regaleranno sorrisi e distribuiranno palloncini a grandi e piccini. Non mancheranno postazioni di animazione con simpatici elfi giocherelloni e l’elfo magico, pronto a sorprendere con incantesimi e divertimento.

Per chi ama lo spirito del ghiaccio, alle ore 16 verrà inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza dei Vestini che rimarrà fino al 7 gennaio, offrendo a tutti la possibilità di condividere un momento magico in un’atmosfera natalizia unica.

Alle 17, l’Associazione Teatrale Arotron regalerà un momento di puro incanto con lo spettacolo “L’Albero di Natale Perfetto”, intrattenendo il pubblico in una storia magica e coinvolgente.

Il momento clou della giornata sarà il countdown per la tradizionale accensione dell’Albero di Natale più grande d’Abruzzo, sito in Via Borgo Carmine, alle ore 18. I bambini faranno volare al cielo i palloncini ed il maestoso cedro si illuminerà di magia dando ufficialmente inizio alle festività natalizie.

Mentre alle ore 19 prenderà il via un emozionante concerto gospel natalizio a cura dell’Accademia Musicale Città di Pianella, regalando ai presenti una colonna sonora unica.

A condurre l’intera manifestazione con il suo carisma ed entusiasmo ci sarà Francesca Martinelli.

Commenta così, in una nota, l’assessore al turismo ed eventi Anna Bruna Giansante: “Sarà un Natale sorprendente per Pianella e per tutti. Inizierà l’8 dicembre con l’accensione dell’albero più grande d’Abruzzo addobbato da tantissime micro flashlight e non svelo altro. Tutta la città sarà illuminata e allestita a festa assieme alle sue frazioni. Dalla mostra di Ceramiche natalizie organizzata dal M.A.C.A presso il palazzo della cultura alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza dei vestini, numerose attrazioni, uno spettacolo teatrale e un fantastico concerto gospel animeranno l’evento più atteso dell’anno. Devo ringraziare infinitamente tutte le associazioni del nostro paese per aver impreziosito questa iniziativa e tutte le attività presenti all’interno del nostro Natale 2023. Il Natale è qualcosa di magico, e a Pianella, lo è ancora di più!”.