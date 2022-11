PIANELLA: SI FINGE VICINA DI CASA E DERUBA UN’ANZIANA, DENUNCIATA UNA PUGLIESE DI 46 ANNI

PESCARA – I Carabinieri di Pianella, al termine delle indagini, hanno denunciato una 46enne, di origini foggiane, residente a Pianella, per furto aggravato nei confronti di F.P. di 78 anni.

Lo scorso 8 novembre, la denunciata si è recata a casa dell’anziana, e dopo averle suonato al campanello, si è presentata come la nuova vicina di casa che voleva fare la conoscenza del vicinato. Subito la vittima, ignara del raggiro, ha fatto entrare la donna in casa offrendole un caffè. Dopo qualche momento passato a chiacchierare, con la scusa di recarsi in bagno, la ladra ha frugato tra i cassetti e la borsa dell’anziana, trovando 400 euro, nonché alcuni gratta e vinci ed una collanina. Dopodiché ha velocemente lasciato l’abitazione.

Poco dopo la vittima, accortasi del furto ha chiamato i carabinieri della locale stazione. I militari di Pianella, dopo aver ascoltato la signora, si sono subito mossi per cercare di individuare la ladra, e dopo alcuni giorni di indagini ed accertamenti su telecamere della zona e telefoni, sono riusciti a risalire alla colpevole. Dopo averla perquisita hanno trovato i soldi, i gratta e vinci e la collanina, restituendo tutto all’anziana signora.

La collana, ha spiegato la donna ai carabinieri con le lacrime agli occhi, aveva un valore affettivo elevato, essendo un cimelio di famiglia che viene tramandato di generazione in generazione. Grazie alle attente indagini dei carabinieri si è potuta anche restituire la somma in contanti che la signora aveva messo da parte per pagare le bollette.