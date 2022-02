PESCARA – I Carabinieri della Stazione di Pianella, hanno tratto in arresto 36enne per tentata rapina ai danni dell’attività commerciale dei propri genitori. L’uomo, con qualche problema di tossicodipendenza, e con quale precedenti di polizia, nel pomeriggio di ieri con forza tentava di portare via dal negozio il registratore di cassa. L’arrestato, in attesa di rito direttissimo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Carabinieri di Pescara.