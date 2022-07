PIANELLA: TOPI DI APPARTAMENTO SORPRESI DA PROPRIETARIO SI DANNO ALLA FUGA, RECUPERATA AUTO RUBATA

PIANELLA – I Carabinieri della Stazione di Pianella, nel pomeriggio di ieri, hanno proceduto al sequestro di una Toyota Yaris, i cui occupanti, probabilmente in tre, sorpresi in contrada Colleflorido, dallo stesso proprietario di casa che rientrando, si accorto che all’interno della propria casa si era introdotto qualcuno.

I malviventi, scavalcando una finestra, si davano a precipitosa fuga a bordo della Yaris, in retromarcia, urtavano contro una pianta, ribaltandosi, ma uscendo dal veicolo scappavano a piedi tra le vicine campagne.

Il proprietario di casa ha denunciato che dall’interno di una cassaforte erano riusciti a portare via oggetti in oro, ed un borsellino con denaro contante. I Carabinieri che sono intervenuti immediatamente dopo, nella autovettura, hanno rinvenuto solo il borsellino con qualche centinaia di euro portato via dall’ abitazione L’autovettura è risultava essere stata rubata nella mattinata di ieri a Roma.