PIANELLA: UBRIACO ALLA GUIDA DELLA MOTOCICLETTA FINISCE IN UN TERRENO AGRICOLO

PIANELLA – I Carabinieri della Stazione di Pianella, ieri mattina, hanno deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebrezza, un 49enne di Cepagatti che, nei primi giorni dello scorso mese di giugno, alla guida della propria ducati monster, ha perso il controllo del mezzo andando a terminare la corsa in un terreno agricolo.

La dinamica è risultata da subito poco chiara ai militari che, chiesto l’esame alcoolemico ai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale civile di Pescara, ove l’incauto centauro era stato nel frattempo trasportato per le lesioni riportate, hanno accertato che l’uomo si era posto alla guida con una tasso di 1,70 gr./l..