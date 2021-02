PIANELLA: UN MILIONE DI EURO PER NUOVI INTERVENTI SUI DISSESTI IDROGEOLOGICI

PIANELLA – Arrivata nei giorni scorsi la comunicazione del Ministero dell’Interno che ripartisce tra i comuni italiani la somma di 1.750 milioni di euro per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.

Sono 2 gli interventi per i quali il comune di Pianella ha ottenuto il finanziamento, si tratta della messa in sicurezza di alcune criticità della strada S.Lucia – Castellana per un importo di € 380.000,00 e della messa in sicurezza di Piazza Armando Diaz, che risulta parzialmente interdetta da alcuni anni a causa di progressivi dissesti che hanno costretto l’amministrazione comunale a dichiarare inagibili le abitazioni limitrofe, per la quale verranno stanziati € 683.730,00.

“Siamo molto soddisfatti -spiega il sindaco Sandro Marinelli – dei finanziamenti ottenuti, poiché da tempo abbiamo inserito questi interventi tra le nostre priorità programmatiche e le risorse ottenute ci daranno la possibilità di completare il gravoso programma di messa in sicurezza del nostro fragile territorio intrapreso con dedizione e impegno da alcuni anni.

La strada Santa Lucia – Castellana costituisce una delle arterie principali di collegamento tra la frazione di Castellana ed il centro cittadino ed è soggetta a fenomeni di smottamento che, pur affrontati con interventi manutentivi negli ultimi anni, necessitano di un’opera radicale di consolidamento nei punti di maggiore criticità; mentre il dissesto di piazza Diaz rappresenta un ferita aperta nel centro storico, la cui sistemazione può costituire un’opportunità ulteriore che, oltre ai prioritari aspetti di sicurezza, ci consentirà di rendere maggiormente fruibile la zona, creando un accesso dalla sottostante via Meridionale con l’obiettivo di rendere sempre meno difficoltosa la mobilità per chi vive nel centro storico e per coloro che vi accedono per recarsi alle attività commerciali o agli uffici.

“Siamo già al lavoro – conclude il primo cittadino – per trasformare queste risorse finanziarie in cantieri e opere nel più breve termine possibile e per questo devo ringraziare gli uffici dell’ente che, nonostante l’esiguità delle risorse umane presenti, riescono ad assecondare sempre con efficienza le numerose opere che chiediamo loro di realizzare.”

