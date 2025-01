PIANETA MALDICENZA L’AQUILA: ASSEGNATO AL GRUPPO MUSICALE “JEAN PAUL” IL PREMIO AGNESINO 2025

L’AQUILA – Jean Paul ha vinto l’Agnesino 2025. La performance di questo gruppo musicale è stata giudicata la migliore nel corso del “Festival di San… Lustio”, una denominazione ideata per emulare scherzosamente il festival di San…Remo, calandolo nella realtà nostrana e utilizzando l’idioma popolare che in alcuni casi distorceva il nome dello storico romano Sallustio (la cui statua si trova nella centralissima piazza Palazzo, davanti al Comune), per ingraziarsi la sua benevolenza. Jean Paul ha eseguito il ‘rifacimento’ in dialetto aquilano della nota canzone di Vasco Rossi, Sally.

La manifestazione, presentata dal giornalista e storico radiotelevisivo Vanni Biordi con la compagnia di Maura Sergio, si è svolta al centro commerciale L’Aquilone, nel quadro della terza serata della ventesima edizione del festival “Il Pianeta Maldicenza”, che intende rinnovare la tradizione aquilana di Sant’Agnese interpretata come sana e ironica critica costruttiva e non come basso pettegolezzo. L’Agnesino, intitolato alla memoria di Ludovico Nardecchia, è stato consegnato al termine delle performance all’esterno dell’Auditorium alla presenza di esponenti delle congreghe agnesine che compongono il comitato organizzatore del Pianeta Maldicenza.

Jean Paul era abbinato alla confraternita dei Devoti di Sant’Agnese, che dunque si è aggiudicata il Palio di Sant’Agnese per quest’anno. Gli altri artisti in gara erano Mauro Di Carlo, Claudio Cucchiella, Tommaso Band e Diego Del Vecchio. La giuria era composta da Mariangela Di Filippo, Massimo Della Morte, Daulia Pannunzio, Lucia Di Cristofaro e Katia Gabriella Scarsella.

Si ricorda che, al Nero Caffè, in corso Vittorio Emanuele 45, è in corso la mostra-concorso “Gli artisti per Sant’Agnese” primo premio intitolato a Luigi Marra. Espongono gli artisti Lucio Capri, Sara Chiaranzelli, Flora Chiaverni, Dulio Chilante, Alessandra D’Antonio, Ernesto Di Nardo, Mirella Di Raffaele, Valeria Ferrarese, Patrizia Giannone, Elena Ianni, Mirella Liberatore, Maria Gabriella Ludovici, Fratellini Margiotta, Svetlana Nikitina, Amelia Palumbo, Franca Pasqualone, Paolo Pietraforte, Elvezio Sfarra, Gianna Tonesi, Mimmo Tunno, Patrizia Vespasiani. Il voto può essere espresso da chiunque fino a dopodomani, lunedì 20 gennaio.