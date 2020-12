PIANIFICAZIONE URBANA: A SAN BENEDETTO DEI MARSI FINANZIAMENTO DI OLTRE 98MILA EURO

PIANIFICAZIONE URBANA: SAN BENEDETTO DEI MARSI FINANZIAMENTO DI OLT98.547 EURO

SAN BENEDETTO DEI MARSI – “In esito all’Avviso pubblico per la concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione ai sensi della L.R. n. 40/2017, è stata pubblicata la graduatoria dei Comuni ammessi al finanziamento, il nostro Comune ha ottenuto 98.547 euro”.

A renderlo noto il sindaco Quirino D’Orazio.

Si tratta di fondi Regionali destinati ad aree in cui sono già presenti interventi urbanistici (strade, piazze, verde pubblico, parcheggi), con l’obiettivo principale di riqualificare quelle zone, fulcro del paese, all’interno delle quali sono già presenti servizi per la collettività e che necessitano di interventi migliorativi, così da incrementarne la fruibilità, attraverso nuovi allestimenti a servizio della stessa.

Tenendo presenti tali finalità, abbiamo conferito incarico all’ing. Vincenzo Santilli per la progettazione preliminare, volta alla partecipazione al bando sopra richiamato.

Essendo stati ammessi al finanziamento di quasi 100.000,00 euro, provvederemo a far predisporre il progetto definitivo ed esecutivo, così che, espletate tutte le procedure di gara, si potranno appaltare i lavori e provvedere al miglioramento dell’area mercatale, che ospita ogni domenica uno dei mercati più grandi e visitati della nostra Marsica.

