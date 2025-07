PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO ABRUZZO: INCONTRO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE-VIGILI DEL FUOCO

L’AQUILA – “Definite le modalità di collaborazione tra la Regione e i Vigili del Fuoco, con particolare riferimento al ruolo della SOUP – Sala Operativa Unificata Permanente, presieduta dalla Protezione Civile regionale, quale fulcro del coordinamento interforze durante la stagione di massimo rischio. Ribadita la comune volontà di rafforzare la sinergia operativa, valorizzando le rispettive competenze e mettendo a sistema le risorse disponibili. Sottoscritto il POA – Piano Operativo Abruzzo per la campagna AIB (Antincendio Boschivo) 2025, che partirà ufficialmente il 7 luglio che segnerà la rinnovata sinergia tra le due istituzioni importanti per la sicurezza dei cittadini abruzzesi”.

Si è svolto oggi un incontro istituzionale tra il nuovo direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per l’Abruzzo, Gennaro Tornatore.

L’incontro, richiesto dal direttore Scelli – si legge in una nota -, “si è tenuto in un clima di piena e rinnovata collaborazione e reciproca stima”.

Scelli ha sottolineato: “Riconosco al Corpo dei Vigili del Fuoco grande competenza e straordinaria capacità operativa. Da parte nostra faremo tutto il possibile per mettere l’Abruzzo nelle condizioni di affrontare con maggiore serenità le sfide del futuro a cominciare da un contributo importante in termini di formazione del personale nell’uso dei droni e delle apparecchiature più avanzate, delle quali il Corpo Nazionale dei VVF è già dotato”.

Da parte del direttore Tornatore è stata manifestata “la massima disponibilità ad organizzare dei corsi di formazione per operatori di droni per favorire la copertura operativa di tutto il territorio regionale”.

“Nel corso della riunione si è discusso anche dell’impiego di nuove tecnologie, in particolare dei droni per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione con la programmazione dello scorso anno, sono previste attività formative destinate al personale e ai volontari della Protezione Civile, al fine di utilizzare in modo efficace questi strumenti avanzati”.

“La Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, disponendo di apparecchiature di ultima generazione, ha espresso pieno apprezzamento per la proposta, rendendosi pienamente disponibile a formare piloti per droni, in grado di operare in scenari di prevenzione e di emergenza”, conclude la nota.