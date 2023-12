PIANO ASFALTI A SAN SALVO: AL VIA I LAVORI PER SISTEMARE LE STRADE CITTADINE

SAN SALVO – “La decisione di utilizzare parte dell’avanzo di gestione per sistemare le strade cittadine è stata condivisa dall’amministrazione comunale. Intervento di manutenzione, pertanto abbiamo dato mandato all’assessorato alla Manutenzione di attivarsi per predisporre un piano operativo dividendo la città in tre macroaree: rione marina, il centro storiche e le periferie”.

Così il sindaco di San Salvo (Chieti) Emanuela De Nicolis in una nota in merito ad un piano asfalti avviato dall’amministrazione comunale e che interesserà diverse arterie cittadine per un importo di 480mila euro.

Le strade interessate all’intervento: XIII Vico Garibaldi, I Vico Fontana Nuova, III Vico Umberto I, Strada Fontana da incrocio Strada Trignina a incrocio Via Madonna delle Grazie, Via dei Garofani, Viale dei Tigli da incrocio con Via delle Rose a incrocio Strada Istonia, Via delle Rose e traverse, Via degli Oleandri, Via delle Viole, Via delle Gardenie, Via dei Gigli e Via Santa Caterina, strada comunale ex SP Kaaral – Madonna di Fatima, Piazzale antistante ex Stazione FS, Via Antonio Segni, Via San Rocco da Via don Luigi Sturzo a Rotonda San Rocco, Traversa di Via San Rocco, Via Santa Lucia, Via Luigi Settembrini, Via Tobruk, Via Damiano Chiesa, Via Madonna delle Grazie (I Tratto), Via Santa Chiara e Via San Francesco d’Assisi.

“Siamo perfettamente consapevoli del disagio degli automobilisti nel percorrere alcune strade di San Salvo – tiene a evidenziare l’assessore alla Manutenzione Elisa Marinelli – motivo per il quale abbiamo accelerato nel predisporre il piano asfalti straordinario che interesserà diversi quartieri della città”.

“Durante le festività natalizie – annuncia l’assessore Marinelli – avvieremo il rifacimento degli asfalti. Il programma è stato predisposto scegliendo porzioni di città con i nostri tecnici comunali. Metteremo in sicurezza le strade cittadine anche con il rifacimento della segnaletica stradale”.

L’assessore chiede ai cittadini di avere comprensione nel corso dei prossimi lavori di sistemazione del manto d’asfalto.