PIANO DI DIFESA DELLA COSTA, FEBBO: “PASSAGGIO STORICO PER LA REGIONE ABRUZZO”

L’AQUILA – Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo, accoglie “con grande soddisfazione l’approvazione a grande maggioranza (solo i 5 stelle astenuti), da parte dell’Assemblea legislativa, del “Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”.

“Un plauso al lavoro della giunta regionale e in particolare del sottosegretario Umberto D’Annuntiis che ha saputo trovare la sintesi tra tutti gli attori interessati e varare un provvedimento storico atteso da quasi 20 anni. L’Abruzzo si dota così di uno strumento indispensabile per le nostre coste che rappresentano senza dubbio una risorsa inestimabile da difendere e valorizzare. Il Piano – conclude Febbo – è il primo passo di una nuova fase per l’Abruzzo per il quale saranno necessarie ingenti risorse ma che sicuramente porteranno dei benefici inestimabili e fondamentali per il futuro socio-economico e ambientale della nostra regione”.