PIANO DI SVILUPPO GAL GRAN SASSO-VELINO: PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEI BANDI PUBBLICI

NAVELLI – Sono stati pubblicati sul sito del GAL Gran Sasso Velino, (L’Aquila) le graduatorie dei bandi pubblici chiusi la scorsa estate 2023. Un grande successo di partecipazione delle aziende e degli Enti Locali del territorio, sono state 70 le domande presentate in risposta ai 4 bandi. A conclusione dell’istruttoria 67 progetti sono stati valutati positivamente e 51 riceveranno un contributo dai bandi.

Il Presidente Paolo Federico esprime la soddisfazione sua e dell’intero Consiglio di Amministrazione, “siamo contenti del lavoro svolto fin qui, una nuova governance, tecnica e politica, che ha saputo rimettere il GAL al centro dello sviluppo locale dell’ambito aquilano, ruolo che aveva smarrito negli anni precedenti la nostra gestione, finanziando oltre il 70% dei progetti presentati ne è la testimonianza concreta”. Dare contributi alle aziende delle aree rurali e interne per sostenerli nel miglioramento e nella crescita delle attività – continua Paolo Federico – è un segnale importante in questo periodo storico dove sono proprio le piccole realtà a subire molto spesso le molteplici crisi che attanagliano le aree interne. Il GAL, con la propria direzione tecnica, è già al lavoro con l’Assessorato all’agricoltura della Regione Abruzzo a trovare ulteriori risorse per scorrere le graduatorie e finanziare il maggior numero di aziende ed enti locali che sono state ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse”.

Le graduatorie sono consultabili sul sito del GAL http://www.galgransassovelino.it. Risultano pubblicate sul sito tre graduatorie la quarta sarà disponibile da lunedì 8 gennaio, il leggero ritardo è dovuto ad un mero aspetto procedurale.