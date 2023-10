PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA: PREVISTE VISITE AI CUNICOLI DI CLAUDIO, FOSSA, FORCONA

L’AQUILA – I Cunicoli di Claudio ad Avezzano, il Complesso Monumentale di Forcona e la Necropoli di Fossa a L’Aquila sono i luoghi che apriranno al pubblico il prossimo fine settimana. Continuano quindi le aperture straordinarie di Radici, il piano di valorizzazione dei luoghi della cultura organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di L’Aquila e Teramo.

Per questo fine settimana (21 e 22 ottobre) tornano a grande richiesta e visto il successo riscosso la scorsa settimana, le visite guidate gratuite ai siti archeologici di Forcona e Fossa a L’Aquila e ad Avezzano con i Cunicoli di Claudio. visto il successo riscontrato le scorse settimane con centinaia di visitatori sono previste ulteriori aperture, in particolare per le due località del territorio aquilano, anche nell’ultimo fine settimana di ottobre.

Il piano di valorizzazione della Soprintendenza ABAP – AQ – TE ha l’obiettivo di offrire ai visitatori esperienze che li avvicinino al patrimonio culturale e li accompagnino a conoscerlo ed apprezzarlo, favorendo la più ampia partecipazione possibile, si apriranno al pubblico luoghi generalmente chiusi o lontani dai percorsi più conosciuti.

Per il programma completo e maggiori informazioni e aggiornamenti sui dettagli delle aperture, gli orari e gli eventi, si può rimanere in contatto con la Soprintendenza attraverso i canali istituzionali.