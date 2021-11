PIANO DIFESA DELLA COSTA, LEGA: “STRUMENTO FONDAMENTALE”

L’AQUILA – “Un intervento unico in sinergia con tutte le forze in campo per combattere l’erosione della costa”.

Così, in una nota, l’intero gruppo Consiliare della Lega che si dice “soddisfatto per l’approvazione di questo importante strumento programmatorio che è il Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti. Si tratta di uno strumento fondamentale per la pianificazione degli interventi di gestione della fascia costiera, indicando la programmazione e la disposizione di risorse economiche per la realizzazione degli interventi. Sono stimati in circa 146 i milioni le risorse da reperire e programmare su fondi strutturali per gli scenari d’intervento individuati”.

In particolare, per il capogruppo Vincenzo D’Incecco, si tratta di “uno strumento fondamentale per la gestione del rischio della fascia costiera abruzzese attraverso un’analisi previsiva degli eventi potenzialmente pericolosi e attraverso il quale possono essere pianificati gli interventi necessari per contrastare la corrosione. Lo strumento proposto, affrontando le tematiche di settore integra le considerazioni relative alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, all’inquinamento delle acque marine costiere e alle attività connesse di balneazione”.

“L’approvazione definitiva del PDC – aggiunge Emiliano di Matteo, vice coordinatore regionale – sancisce il raggiungimento di un risultato da sempre auspicato: un sistema di interventi coerente ed omogeneo da Martinsicuro a San Salvo. Ora bisogna far finanziare il piano con il Pnrr o i fondi Fsc e subito organizzare la stazione appaltante unica, per interventi da realizzare in modo rapido e secondo il cronoprogramma previsto nel progetto definitivo”.